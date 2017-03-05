Сьогодні Насірова можуть відпустити: по неділях немає чергового судді
Солом'янський райсуд Києва відмовляється визначити суддю, який розглядатиме клопотання захисту глави ДФС Романа Насірова про відвід судді Олексія Бобровника.
За інформацією джерел серед учасників процесу, це мотивується тим, що згідно з внутрішнім документом суду, суддя чергує лише про суботах, а по неділях чергового судді немає, передає Українська правда.
"Відтак якщо зараз не буде розглянути про суті клопотання про відвід судді, засідання з обрання запобіжного заходу не можна буде продовжити до того, як спливе термін тримання Насірова під вартою", - зазначило джерело.
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Пізніше сам суддя Бобровник підтвердив "Громадському", що 5 березня немає чергового слідчого судді, але при цьому процесуально строк тримання Насірова під вартою спливає.
Тому якщо не знайдеться суддя, Насірова о 23 годині відпустять.
Раніше 5 березня Солом'янський районний суд м.Києва, де обирають запобіжний захід голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову, оголосив перерву в зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.
Як повідомляв УНІАН, Насірова доставили до зали суду із клініки «Феофанія». Він перебуває у залі суду, лежачи на ношах у стані притомності.
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Глава ДФС підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.
3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.
За даними захисників Насірова, у лікарні «Феофанія» його прооперували в зв’язку з інфарктом, але після обстеження в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска лікарі не підтвердили попередній діагноз.