Сьогодні Насірова можуть відпустити: по неділях немає чергового судді

За інформацією джерел серед учасників процесу, це мотивується тим, що згідно з внутрішнім документом суду, суддя чергує лише про суботах, а по неділях чергового судді немає, передає Українська правда.

"Відтак якщо зараз не буде розглянути про суті клопотання про відвід судді, засідання з обрання запобіжного заходу не можна буде продовжити до того, як спливе термін тримання Насірова під вартою", - зазначило джерело.

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Пізніше сам суддя Бобровник підтвердив "Громадському", що 5 березня немає чергового слідчого судді, але при цьому процесуально строк тримання Насірова під вартою спливає.

Тому якщо не знайдеться суддя, Насірова о 23 годині відпустять.

Раніше 5 березня Солом'янський районний суд м.Києва, де обирають запобіжний захід голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову, оголосив перерву в зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.

Як повідомляв УНІАН, Насірова доставили до зали суду із клініки «Феофанія». Він перебуває у залі суду, лежачи на ношах у стані притомності.

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Глава ДФС підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.

За даними захисників Насірова, у лікарні «Феофанія» його прооперували в зв’язку з інфарктом, але після обстеження в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска лікарі не підтвердили попередній діагноз.