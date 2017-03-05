"Це буде завтра": Насірову сьогодні не обиратимуть запобіжного заходу - суддя
У неділю засідання щодо обрання запобіжного заходу голові ДФС Роману Насірову відбуватися не буде.
"Сьогодні вже не буде засідання", - заявив суддя Олександр Бобровник у коментарі "Громадському", передає "Українська правда".
"Я оголосив перерву в судовому засіданні для передачі відводу на авторозподіл, на комп'ютерну систему, яка визначить слідчого суддю, який буде розглядати відвід на мене. Це буде відбуватися завтра", - пояснив суддя.
Читайте такожСьогодні Насірова можуть відпустити: по неділях немає чергового судді
За його словами, в неділю чергового слідчого судді по відводах немає, бо це не передбачено наказом.
Раніше суд оголосив перерву в засіданні, оскільки захист Насірова заявив клопотання про відвід судді.
Нагадаємо, у ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.