"Це буде завтра": Насірову сьогодні не обиратимуть запобіжного заходу - суддя

"Сьогодні вже не буде засідання", - заявив суддя Олександр Бобровник у коментарі "Громадському", передає "Українська правда".

"Я оголосив перерву в судовому засіданні для передачі відводу на авторозподіл, на комп'ютерну систему, яка визначить слідчого суддю, який буде розглядати відвід на мене. Це буде відбуватися завтра", - пояснив суддя.

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За його словами, в неділю чергового слідчого судді по відводах немає, бо це не передбачено наказом.

Раніше суд оголосив перерву в засіданні, оскільки захист Насірова заявив клопотання про відвід судді.

Нагадаємо, у ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.