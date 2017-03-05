У суді над Насіровим оголосили перерву на невизначений термін

Солом'янсьий районний суд м.Києва, де обирають запобіжний захід голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову, оголосив перерву в зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді, передає кореспондент УНІАН.

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«З урахуванням заявленого відводу суд на місці ухвалив у справі оголосити перерву для передачі заяви про відвід іншому слідчому судді», - заявив суддя, відповідаючи на спільне клопотання адвокатів Насірова.

Протягом засідання вони вимагали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров’я Насірова, мотивуючи це тим, що у сторони обвинувачення немає доказів його спроможності брати участь у судовому засіданні та вимагали провести судово-медичну експертизу.

В той же час представники обвинувачення вимагали допитати лікаря, який складав висновок про стан здоров’я Насірова, підкреслюючи, що попередній діагноз не підтвердився, а «лежати на ліжку у залі суду» – це право підсудного, а не вимушена необхідність.

Як повідомляв УНІАН, Насірова доставили до зали суду із клініки «Феофанія». Він перебуває у залі суду, лежачи на ношах у стані притомності.

Глава ДФС підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.

За даними захисників Насірова, у лікарні «Феофанія» його прооперували в зв’язку з інфарктом, але після обстеження в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска лікарі не підтвердили попередній діагноз.