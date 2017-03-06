Суд відмовив у встановленні можливості відсутності Насірова на засіданні

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні під час судового засідання оголосив слідчий суддя Олександр Бобровник.

На думку обвинувачення, "сторона захисту Насірова зловживає повноваженнями та спекулює на стані здоров'я їхнього підзахисного, не надавши жодних аргументованих доказів щодо неможливості підозрюваному брати участь в судовому засіданні".

Наразі захисники Насірова продовжують оголошувати клопотання.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.