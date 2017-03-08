Порошенко говорив, що Україна потребує тисячу протитанкових ракетних комплексів - сенатор США

Про це сенатор США Річард Дік Дурбін сказав під час сенатських слухань на засіданні підкомітету щодо фінансування Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм Комітету з питань асигнувань Сенату США.

Сенатор переповів про одну із своїх розмов з президентом України Петром Порошенком.

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"Я сказав президенту, чого ви потребуєте? І він відповів, що згідно з Будапештським меморандумом: ми відмовились від тисячі ядерних боєголовок (1 тис. 240 ядерних боєголовок - УНІАН), можете ви дати нам тисячу протитанкових ракетних комплексів?", - сказав Дурбін.

При цьому сенатор сказав, що зрозумів, про що говорить українська сторона.

"Вони потребують їх для захисту України і щоб зупинити вторгнення росіян на решту території країни", - заявив сенатор.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal заявив, що Україна потребує 1 тис. 240 протитанкових ракетних комплексів Javelin для стримування російської агресії.

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"Ми потребуємо тільки 1 тис. 240 ракетних комплексів Javelin, і це є цілком справедливо", - відзначив Порошенко, відповідаючи на питання про зброю, яка необхідна українській армії, щоб стримувати подальшу агресію Росії та підконтрольних їй терористів.

До нього раніше посол України у США Валерій Чалий заявляв, що Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів щонайменше тисячу протитанкових ракетних комплексів Javelin в разі широкомасштабного наступу Росії на Донбасі.