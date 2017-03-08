Порошенко говорив, що Україна потребує тисячу протитанкових ракетних комплексів - сенатор США
Президент України Петро Порошенко говорив, що Україна потребує тисячу протитанкових ракетних комплексів.
Про це сенатор США Річард Дік Дурбін сказав під час сенатських слухань на засіданні підкомітету щодо фінансування Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм Комітету з питань асигнувань Сенату США.
Сенатор переповів про одну із своїх розмов з президентом України Петром Порошенком.
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"Я сказав президенту, чого ви потребуєте? І він відповів, що згідно з Будапештським меморандумом: ми відмовились від тисячі ядерних боєголовок (1 тис. 240 ядерних боєголовок - УНІАН), можете ви дати нам тисячу протитанкових ракетних комплексів?", - сказав Дурбін.
При цьому сенатор сказав, що зрозумів, про що говорить українська сторона.
"Вони потребують їх для захисту України і щоб зупинити вторгнення росіян на решту території країни", - заявив сенатор.
Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року президент України Петро Порошенко в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal заявив, що Україна потребує 1 тис. 240 протитанкових ракетних комплексів Javelin для стримування російської агресії.
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"Ми потребуємо тільки 1 тис. 240 ракетних комплексів Javelin, і це є цілком справедливо", - відзначив Порошенко, відповідаючи на питання про зброю, яка необхідна українській армії, щоб стримувати подальшу агресію Росії та підконтрольних їй терористів.
До нього раніше посол України у США Валерій Чалий заявляв, що Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів щонайменше тисячу протитанкових ракетних комплексів Javelin в разі широкомасштабного наступу Росії на Донбасі.