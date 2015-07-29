Порошенко - Заходу: ми відмовилися від 1240 ядерних боєголовок, так дайте нам хоча б 1240 комплексів Javelin

Про це Порошенко сказав в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

"Ми потребуємо тільки 1 тис. 240 ракетних комплексів Javelin, і це є цілком справедливо", - відзначив Порошенко, відповідаючи на питання про зброю, яка необхідна українській армії, щоб стримувати подальшу агресію Росії та підконтрольних їй терористів.

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Порошенко нагадав, що у 1994 році, відповідно до Будапештського меморандуму, Україна відмовилась від 1 тис. 240 ядерних боєголовок, і саме тому ця цифра має особливе значення.

"Україна добровільно відмовилась від свого ядерного арсеналу, і в обмін на це Сполучені Штати Америки та Велика Британія... пообіцяли гарантувати нам суверенітет та територіальну цілісність", - сказав глава Української держави.

Водночас Порошенко наголосив, що "ми не вимагаємо, щоб британські, американські або французькі солдати прибули сюди та воювали за нас. Ми це робимо власними зусиллями, сплачуючи найважчу ціну - життя моїх солдатів". "Ми потребуємо солідарності", - заявив Порошенко.

Президент висловив переконання, що якщо не вдасться зупинити агресора, це означатиме, що глобальної безпеки не існує.

Порошенко, звертаючи увагу на щоденні обстріли бойовиками українських бійців та мирних жителів, зазначив, що кількість загиблих на Донбасі цивільних та військових вже наближається до 9 тис. осіб.

"Ніхто не міг уявити, що це може статися в центрі Європи у XXI сторіччі", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше новопризначений посол України у США Валерій Чалий заявляв, що Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів щонайменше тисячу протитанкових ракетних комплексів Javelin в разі широкомасштабного наступу Росії на Донбасі.