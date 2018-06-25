Газова угода Тимошенко-Путіна. Повний текст

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз" засекретив угоду з "Газпромом", зіславшись на комерційну таємницю. Перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Ігор Діденко навіть заявив, що у контракті є окремий пункт, що забороняє цитувати або показувати документ.

Журналісти попросили його назвати хоч кількість контрактів і їх назви, на що Діденко відповів: "Я думаю, п`ять (контрактів), а назви - це частина комерційної таємниці".

Однак "Українській правді"документ все таки "злили".