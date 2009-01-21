Газові контракти з Росією Нафтогаз не покаже нікому

Назви газових контрактів, які у понеділок були підписані в Москві, є комерційною таємницею, заявив перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз" Ігор Діденко.

Журналісти в середу попросили його назвати кількість контрактів і їх назви, на що Діденко відповів: "Я думаю, п`ять (контрактів), а назви - це частина комерційної таємниці". При цьому він заявив, що в контракті є окремий пункт, що забороняє цитувати або показувати документ, пишуть РИА Новости.

У понеділок в Москві були досягнуті довгострокові домовленості з постачання газу Україні і його транзиту.