Порошенко обговорив з екс-прем’єром Британії питання протидії російській агресії

Президент Петро Порошенко обговорив з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном питання протидії російській агресії на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні на зустрічі Порошенка і Кемерона.

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Порошенко подякував Кемерону за активну й тверду позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент також високо оцінив фінансову та експертну допомогу Великої Британії у впровадженні реформ, тренуванні Збройних сил України та полегшенні гуманітарної ситуації в нашій країні.

Сторони обговорили питання протидії російській агресії на Донбасі. Йшлося про збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей та повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.