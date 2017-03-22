Екс-прем’єр Британії відповів жартом на звинувачення з боку Трампа у прослуховуванні

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон пожартував стосовно обвинувачень президента США Дональда Трампа у прослуховуванні його телефонів.

Як повідомляє телеканал CNN, в ході лекції з міжнародних відносин він заявив, що більше не повинен підслуховувати розмови Дональда Трампа – тепер, коли він знаходиться поза офісом. При цьому він швидко додав що «це жарт».

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Таким чином Кемерон відповів на те, що минулого тижня прес-секретар Білого дому Шон Спайсер привів непідтверджений звіт Fox News, згідно з яким спецслужба Великобританії шпигувала за Трампом на прохання Обами.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Трамп у своєму Twitter звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонної лінії в «Трамп-тауер» перед перемогою на виборах. «Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це маккартизм!», – написав Трамп. При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефонні лінії прослуховувалися.

Пізніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер сказав, що заяву президента США про прослуховування не слід розуміти буквально. Президент використовував слово "прослушка" в лапках, що означало спостереження та інші дії в широкому сенсі", - сказав Спайсер журналістам.

У Сенаті США не знайшли підтвердження словам Трампа про "прослуховування".