Порошенко обговорив з послами G7 і ЄС протидію російській агресії

Президент України Петро Порошенко та посли країн «Великої сімки» і Європейського Союзу домовились продовжувати чинити тиск на російську владу з метою повернення ситуації на Донбасі у рамки Мінських домовленостей.

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Про це йшлося сьогодні на першій зустрічі Порошенка з послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу в рамках головування Італії у цьому впливовому об’єднанні, повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у повідомленні, особлива увага була приділена загостренню ситуації на Донбасі у зв’язку із останніми деструктивними діями Росії на території окремих районів Донецької та Луганської областей, які підривають мирний процес та подальшу реалізацію Мінських домовленостей.

«У цьому контексті було домовлено продовжувати тиск на російську владу з метою повернення ситуації у рамки Мінських домовленостей, в тому числі шляхом збереження та, у разі необхідності, посилення міжнародних санкцій проти РФ», - наголосили у прес-службі.