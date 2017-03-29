Польща почала власне розслідування через обстріл консульства у Луцьку - ЗМІ

Польська прокуратура розпочала власне розслідування через обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку. Про це повідомляє "Польське радіо".

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Як заявила речниця Національної прокуратури Польщі Ева Дялік, розслідування стосується умисних дій, що загрожують життю або здоров’ю багатьох осіб.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. У Службі безпеки України заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

У Генеральній прокуратурі України повідомили, що обстріл Генконсульства кваліфіковано як теракт. У СБУ розглядають кілька версій інциденту, в тому числі теракт. «Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації, почерк якої видно здалека", - зазначили у відомстві.

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.

Посол України у Польщі Андрій Дещиця відвідав Міністерство закордонних справ Польщі у зв’язку з інцидентом.