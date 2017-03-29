В ГПУ розповіли, що було знайдено на місці обстрілу Генконсульства Польщі у Луцьку

Обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку кваліфіковано як терористичний акт.

Як повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, відомості про інцидент біля генконсульства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за статтею ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Хід розслідування у кримінальному провадженні перебуває на особливому контролі прокуратури Волинської області. Підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Наразі проводяться заходи для встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння.

У ГПУ зауважили, що під час огляду місця події вилучено металеві осколки, циліндричний предмет, зовні схожий на хвостовик до реактивної гранати, ринва з осколковими пошкодженнями. Також вилучено металевий предмет, зовні схожий на кришку тубуса ручного протитанкового гранатомету.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

У СБУ розглядають кілька версій інциденту, в тому числі теракт. «Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації, почерк якої видно здалека", - заявили у відомстві.

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.

Водночас Міністерство закордонних справ Польщі через інцидент викликало посла України Андрія Дещицю.