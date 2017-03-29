Порошенко доручив терміново розслідувати обстріл польського консульства в Луцьку

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генерального консульства Польщі в Луцьку. Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожОбстріл польського консульства у Луцьку: МЗС країни попередило про ноту протесту та викликало українського посла

«Президент рішуче засудив обстріл Генерального консульства Польщі в Луцьку. Доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних», - підкреслив прес-секретар глави держави.

Як повідомляв УНІАН, у Луцьку сьогодні вночі невідомі обстріляли будівлю Генконсульства Польщі. Як розповів консул, охоронці почули вибух. У поліції повідомили, що, імовірно, стався вибух реактивної протитанкової гранати, в результаті чого пошкоджено вікна четвертого поверху та дах. У зв'язку з обстрілом Генконсульства Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України Андрія Дещицю.