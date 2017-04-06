СБУ викрила несанкціоноване втручання у роботу мереж Державної міграційної служби

Співробітники СБ України викрили несанкціоноване втручання комерційної структури у роботу телекомунікаційних мереж Державної міграційної служби. про це повідомляє прес-центр СБ України.

Головним слідчим управлінням СБУ проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. У його рамках встановлено, що у 2014-2015 роках спеціалізоване держпідприємство виконувало роботи зі створення, побудови та налаштування захищеної телекомунікаційної мережі для Державної міграційної служби (ДМС). Під час виконання контракту, через попередню змову з окремими посадовцями ДМС та Держслужби спеціального зв’язку частина грошей була привласнена.

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Через оборудку та неналежне виконання технічного завдання, несанкціонований доступ для доступу в інформаційну мережу ДМС залишився у деяких субпідрядників.

Повідомляється, що співробітники СБУ виявили серверне обладнання в одному з столичних приватних підприємств, яке мало доступ до мережі Державної міграційної служби з одночасним виходом в Інтернет. За попереднім висновком експертів це має ознаки несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи ДМС та створює умови для витоку інформації з обмеженим доступом.

"СБ України під час досудового слідства не здійснювала слідчих дій у приміщенні Центру оброки інформації Державної міграційної служби та не вилучала серверне обладнання", - повідомили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, оформлення і видача біометричних документів – паспортів для виїзду за кордон та ID-паспортів – у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та "Паспортних сервісах" на всій території України призупинили через слідчі дії СБУ.

Як повідомили в ДП "Документ", збої з оформленням і видачею біометричних паспортів у паспортних сервісах "Документ" можуть бути пов'язані зі сьогоднішніми перевірками СБУ в телекомунікаційних компаніях і можливим вилученням серверів.