Оформлення біометричних паспортів у "Паспортних сервісах" і ЦНАПах застопорилося через дії СБУ - міграційна служба

Оформлення і видача біометричних документів – паспортів для виїзду за кордон та ID-паспортів – у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та "Паспортних сервісах" на всій території України призупинили через слідчі дії СБУ. Про це повідомили у прес-центрі Державної міграційної служби.

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Як відзначили у ДМС, операції з оформлення і видачі цих документів тимчасово призупинено 6 квітня "внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України в одного з операторів зв’язку".

При цьому підрозділи міграційної служби наразі працюють у штатному режимі.

Найбільше проблему відчують на собі кияни, оскільки у Києві значна кількість закордонних паспортів оформлювалося у ЦНАП та чотирьох "Паспортних сервісах".

"Державна міграційна служба звернулася з листами до СБУ, Держспецзв’язку та Державного підприємства "Українські спеціальні системи" (ДП УСС) щодо максимально швидкого поновлення роботи каналів зв’язку та відновлення можливості оформлення та видачі документів", - повідомили в ДМС.

Сайт державного підприємства "Документ", яке займається виготовленням та видачею паспортів перестав працювати увечері 6 квітня. Повідомлення про це висвічується на головній сторінці сайту. Вказано, що причини зупинки роботи – технічні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.