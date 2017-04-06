У "Паспортному сервісі" пояснили збої в роботі: не працюють спеціальні канали зв'язку

Збої з оформленням і видачею біометричних паспортів у паспортних сервісах "Документ" можуть бути пов'язані зі сьогоднішніми перевірками СБУ в телекомунікаційних компаніях і можливим вилученням серверів. Про це прес-секретар мережі обслуговування ДП "Документ" Володимир Поліщук заявив каналу "112 Україна".

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"Це пов'язано з тим, що не працюють спеціальні канали зв'язку, що забезпечують захист нашої інформації, яку ми надаємо через відповідні сервери в державну міграційну службу і в інші установи, які займаються друком. Як мені відомо, СБУ зараз проводить перевірки, можливо, вилучає сервери в ряді телекомунікаційних компаній, які, маючи цю ліцензію, надають послуги з захисту інформації і надають ці захищені канали зв'язку. Керівництво ДП "Документ" поїхало до провайдерів і з'ясовує, наскільки ця ситуація серйозна", - сказав Поліщук.

Він зазначив, що труднощі з отриманням паспортів почали виникати після 15:00. Люди не могли оформити або отримати закордонні паспорти.

"Сподіваюся, завтра цей центр та інші центри запрацюють", - підкреслив Поліщук.

Сайт державного підприємства "Документ", яке займається виготовленням та видачею паспортів, перестав працювати 6 квітня. Відповідне повідомлення висвічується на головній сторінці сайту. Зазначено, що причини зупинки роботи – технічні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.