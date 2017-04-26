Прокуратура підозрює п’ятьох кримських чиновників у державній зраді

В прокуратуру Автономної Республіки Крим на 27 і 28 квітня викликають п’ятьох кримських чиновників, яким оголошено підозру в державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«В межах вищезазначених кримінальних провадженнях стосовно вказаних осіб зібрано достатньо доказів для зміни раніше повідомленої підозри, у зв’язку із викладеним на виконання положень ст. 297 – 5 КПК України пропонується наступним підозрюваним: Удовіній О.М., Косареву В.Є., Бабенку Г.О., Літовченку Г.І. та Рябкову О.П. прибути разом зі своїми захисниками до прокуратури Автономної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) у період з 27 квітня по 28 квітня 2017 (з 09:00 по 18:00) для проведення вказаної процесуальної дії», - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувальних акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов’язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

«На підставі вищевикладеного повідомляємо, що у вказаних кримінальних провадженнях зібрані усі необхідні докази для складання обвинувальних актів», - наголосили у відомстві.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

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Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».