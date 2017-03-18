МЗС Туреччини знову заявив про невизнання анексії Криму

Міністерство закордонних справ Туреччини знову заявило про невизнання анексії Криму. Про це сказано в заяві МЗС Туреччини у зв'язку з третьою річницею анексії Криму Росією, повідомляє агентство Анадолу.

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"Анексія Криму - це відкрите порушення норм міжнародного права. Туреччина знову заявляє про невизнання анексії півострова, здійсненої на підставі підсумків незаконного референдуму 16 березня 2014 року", - підкреслюється в заяві.

У МЗС вкотре заявили, що Туреччина визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

"Анкара продовжить уважно відслідковувати процеси в Криму і захищати права та інтереси кримських татар, які історично проживають на півострові", - йдеться в заяві.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначенню.

Самопроголошені кримські власті заявили, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у "референдумі" 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Після анексії Криму ФСБ РФ почала репресії проти проукраїнських активістів, кримських татар і журналістів.