ГПУ просить у суду дозволу на заочний арешт Поклонської та Аксьонова (документ)

Генеральна прокуратура звернулася до Печерського районного суду Києва з проханням надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо так званої «влади» окупованого Криму. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зокрема, це звернення ГПУ спрямовано на проведення розслідування проти В. Константинова, С. Аксенова, Н. Поклонської, С. Абісова, В. Мельниченка, С. Шахова, Р. Темиргалієва, П. Зими, О. Чалого та Ю. Дойникова.

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«Ухвалення судом рішення про надання такого дозволу дозволить завершити досудове розслідування у відношенні так званих чиновників АР Крим і м. Севастополя, незважаючи на їх укриття на тимчасово окупованій території України, шляхом направлення обвинувальних актів в суд», — повідомили в ГПУ.

Їм інкримінують ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до тяжких наслідків), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) КК України, П. Зими та О. Чалого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255 КК України.

Нагадаємо, раніше прокуратура Автономної Республіки Крим направила в суд обвинувальні акти у відношенні 17 колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим, які обвинувачуються у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).