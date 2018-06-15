Симоненко: Розладу в партії немає, є деякі амбіції людей, що свідчать про їхню нікчемність

Надмірні амбіції заважають партії... Треба, щоб не сталося так, що одну маріонетку вигнали, а іншу американці поставили... Один з лідерів профспілок сидить у ПР, інший – бютівець

УНІАН поставив кілька запитань лідерові Компартії України Петру Симоненку.

Петре Миколайовичу, фракція КПУ голосувала за недовіру уряду. Але семеро людей були відсутні... А це дає можливість говорити про те, що одна група комуністів підіграли БЮТ, друга – Партії регіонів. Адже в інші часи спокійно голосували картки навіть відсутніх депутатів...

Чи пам’ятаєте ви той факт, що перед голосуванням Верховна Рада прийняла рішення – голосувати можуть тільки ті депутати, котрі пройдуть перереєстрацію і будуть наявні в залі?

Ми завжди голосували чесно... Наша фракція виконала політичне рішення президії ЦК партії. На засіданні президії була дискусія з приводу того, які будуть наслідки від усунення нинішнього складу уряду.

Боротьба точиться навколо інтересів політичних партій, які є виразниками інтересів потужного капіталу. Президент, Партія регіонів та БЮТ є представниками цих інтересів. Клани борються за владу та майно. Українсько-російська проблема в газовій сфері стала внутрішньої, тож клани знову ведуть боротьбу за газ.

Ми, комуністи, обговорювали на засіданні, що буде далі, наскільки влада буде ефективною і як, припустимо, буде без влади в умовах кризи, що буде з держбюджетом, хто керуватиме державою. Зважували загрозу, чи перейде тоді влада в руки Ющенка... Ми вели дискусію, але перемогла та позиція, що справді влада має понести політичну та юридичну відповідальність. Президія прийняла рішення щодо участі в голосуванні фракції за відсторонення від влади нинішнього уряду.

У залі справді не було деяких наших товаришів з поважних причин, але решта, хто був на місці, виконали рішення президії.

Одне видання, написало, що комуністи отримали кілька мільйонів аргументів за кожен голос проти уряду...

Оцю дурню поширює той, хто тим займається. Хто торгує Україною, хто торгує народом України, хто торгує сировиною України, хто торгує жінками за кордоном та нашими дітьми. Вони прийшли в політику з принципом торгівлі. Вони давно торгують собою та власною совістю, якої у них немає. Тому вони й перекладають своє бачення на наші конкретні дії. Це – чергова брехня, щоб спровокувати негативне ставлення до нас та дискредитувати нашу партію. А ми якраз, як державницька партія, розглядаємо кожен свій крок, виходячи з того, які будуть наслідки для держави в залежності від нашого голосування.

А казали, що сценарій недобору голосів у інтересах БЮТ проговорювався з вами ще за кілька днів до голосування. Нібито ви узгодили це з бютовцем Кожем’якіним. За що ви й отримали посади двох заступників керівників у податковій та на митниці.

З Кожем’якіним я не розмовляв. Я тільки брав участь у засіданні президії ЦК КПУ по телефону, бо лежав тоді в лікарні й не міг бути присутнім. Члени президії Центрального Комітету приймали рішення, і вони захотіли вислухати мою точку зору, тому коли зателефонували, я висловив свою точку зору (за відставку. – Авт.). Усе решта – від лукавого.

Ви особисто виступали проти газових посередників. Але, голосуючи за недовіру уряду, ви фактично грали на руку “РосУкЕнерго”, яка по суті ініціювала відставку.

Під час розгляду питання фракція голосувала за недовіру всій помаранчевій команді, Президенту Ющенку та його оточенню. Він сформував і привів цю частину депутатів під час виборів 2007 року.

Ми ніколи не підтримаємо політику, яка призводить до того, що санкції для власників автомобілів стають страшними! Ми ж вносили проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його метою було недопущення погіршення життєдіяльності основної частини населення України. Суть законопроекту полягала в диференціації розмірів штрафів за дорожньо-транспортні порушення. А саме: штрафи за порушення, які не призводять до аварійних ситуацій, – залишити в старій редакції...

Ми проти того, щоб за рахунок наших громадян виходити з кризи, бо коли підвищують акцизи, то витягують гроші саме з кишені громадян. Ми проти політики, коли торгують землею та за безцінь продають потужні підприємства. Ми проти політики в банківський системі.

Якби не чубилися Президент та прем’єр-міністр, банківська система не перетворилась би в мафіозний клан. Вони й надалі продовжують грабувати Україну. Ми проти конкретної політики, яка сьогодні посилює тиск на простих людей.

Подивіться, що відбувається в Києві. Ну кому прийшло в голову вхід на кладовище робити платним?

Ми вносили багато пропозицій. Херсонський машинобудівний завод однією з головних вимог висуває націоналізацію підприємства. А скільки разів наша партія вносила закон про націоналізацію, щоб захистити власність держави від тих злодії та шахраїв, які приходять у владу, щоб тільки грабувати! Закон про націоналізацію не приймається!

Ми вимагаємо прийняти рішення про нейтральний статус. Ми не можемо проходити повз факти національної зради. Ті керівники держави, які здають хоч клаптик рідної землі, – це злочинці.

Ющенко здав частину території України, коли було прийнято рішення суду щодо Зміїного. А що буде далі?

Я з Партією регіонів відверто говорив про те: чи ви бавитеся в політику, чи думаєте, як посилити вплив держави на процеси, які відбуваються в умовах кризи, як підняти рівень професійності в управлінні?

На жаль, я бачу тільки балачки. У газовій війні брали участь клан Ющенка, клан Фірташа і ті, хто стоїть на боці інших ФПГ. Ми голосували принципово, свідомо, і на нас ні в якому разі не впливала позиція інших фракцій.

Як по-Вашому, чи хоче Леонід Грач стати лідером КПУ?

Це запитання до нього, мене воно менш за все цікавить. Мої життєві принципи – працювати так, щоб об’єднувати партію та досягати більших результатів у політичній боротьбі. Мої принципи: показати, що партія є сучасна, що вона омолоджується, що партія живе майбутнім, що там справді є нові ідеї, з якими ми йдемо до суспільства.

Розладу в партії немає. Є деякі амбіції в деяких людей. Це природно. На жаль, їхні надмірні амбіції не тільки заважають партії, а переважно свідчать про їх політичну нікчемність та кар’єризм.

Я все роблю, щоб конкретна практика та конкретні дії давали оцінку кожному з нас і формували авторитет партії в суспільстві.

Мені здається, що в разі приходу Грача КПУ замість репутації “руки Москви” зажила би репутації “чорносотенців”...

Я не підтримую вашої позиції ані щодо руки Москви, ані щодо чороносотенців. Ми завжди були послідовні, і коли була акція “Україна без Кучми”, ми була єдина партія, яка постановила так: Україна без Кучми і без Ющенка, який на той час уже був прем’єр-міністром.

Те, що ми пророкували десять років тому, збулося. І сьогодні вся держава піднімається дибки, щоб вигнати Ющенка. Коли ми говоримо про те, куди йти, ми намагаємося підняти свідомість людей. Людям важко розібратися, хто є хто, вони просто махнуть рукою: гаразд, розберусь, якось виживемо.

Перше завдання – підняти рівень свідомості. Друге – як її організувати. 90 відсотків власників підприємств сидять у парламенті, а вони що хочуть, те й роблять. Профспілки – їхні підкаблучники. Один з офіційних лідерів профспілок сидить у Партії регіонів, інший – бютівець. Депутати-власники спочатку виганяють людей з роботи, а потім тих, кого самі ж вигнали, женуть до Києва боротися за свої кланові інтереси з іншим кланом.

Компартія брала участь у всіх політичних акціях. Ми знову порушили питання імпічменту. Але в нас сьогодні не вистачає голосів. Та наше завдання – розбудити в суспільстві розуміння того, що відбувається в державі і хто повинен відповідати за ті чи інші прорахунки.

Але справа не в Ющенку. Треба, щоб не сталося так, що одну маріонетку вигнали, а іншу американці поставили. Наше завдання об’єднати знедолений народ. Щоб люди нарешті зрозуміли та обирали лідера, який би працював для народу, а не на власну кишеню.

Критикуємо радянських керівників, але хоч один поклав собі до кишені завод? Ні. Бо система зберігала це все для народу.

Зараз у багатьох регіонах проходить наша акція протесту, яка називається: “Ющенко – валіза – Америка”. Це буде справді народною акцією. Ми залучаємо до акції всі ліві сили. В Одесі вона вже розпочалася, і там уже купили квиток Ющенкові до Америки в один кінець. Уявляєте, люди назбирали по п’ять копійок на квиток! Ми вже і митницю, і прикордонну служби попросили, щоб випустили Президента. 23 лютого акція закінчується, ми підіб’ємо підсумки. Квиток Ющенкові привезуть до столиці, ми спочатку підемо до Секретаріату вручати, а як не візьме, то передамо американському послу. Хай забезпечить йому проводи!

Ви особисто зустрічаєтеся з Путіним і Медвєдєвим?

Останній раз у Москві я був наприкінці минулого року. Я робив усе для того, щоб не було газової війни.

Та й стосовно інших подій... Наприклад, Україна несе відповідальність за те, щоб українці убивали синів російських матерів. Чому про це мовчать тут? Усі ж знають, що українські військові разом з американцями готували грузинську армію до військової агресії. У сьогоднішніх умовах, в умовах фашизації українського суспільства, коли переписується наша історія, це не може не призводити до певних протиріч з сусідами, зокрема з Росією.

Я роблю все, щоб мої особисті стосунки з керівниками Росії сприяли покращенню відносин між Україною та Росією. Ми пропонували неодноразово долучитися до переговорів щодо ЄЕП. Треба терміново приймати рішення, як використовувати ГТС у спільних інтересах. Нас чекає боротьба за нафту, за її транспортування. Післязавтра виникне проблема носіїв для атомних електростанцій, а потім проблема єдиних енергетичних систем. Якщо Україну втягнуть у НАТО, то нас відріжуть від усіх можливостей, і це буде перекладатися на плечі громадян. Про це все я говорю з керівниками Росії.

Щось не видно всіх цих страждань з боку країн, які вже стали членами НАТО... ЄЕП у разі реалізації проекту – це єдина валюта та наднаціональні органи. Але ж нормальній людині хочеться в Європу, а не в ЄЕП...

Сьогодні Україна сунеться в Європу через Африку...

А хіба ЄС – це не наднаціональні органи? Бо членство в ЄС передбачає виконання певних вимог: входження в Європарламент, введення єдиної валюти – євро, і т.д. І теж треба все буде здати.

А в ЄЕП ми б могли формувати нові структури та відносини, у Європі ж будемо вимушені приймали ті правила, які вже існують.

Кажемо про Європу, а ліземо туди голими і босими. Європа на свій європейський бюджет не хоче брати ще одну голодну країну. А «самостійники» поставили Україну на коліна, стоїмо і просимо, гордості не маємо. Нам в очі кажуть: ви бідні, і ми вас не розглядаємо, а ми туди ліземо. Якщо хочеш нормальні відносини, то не лізь в НАТО.

Кажете гордість... Росіяни в ефірі щодня принижують наш народ, нашу державу...

Історія – складна річ. Коли говоримо про трипільські горщики, підносимо шведського короля Карла ХІІ, коли робимо героя з Шухевича, то давайте згадаємо, хто проводив каральні операції в Білорусії...

Коли Ви зустрічаєтеся з російським керівництвом, вони Вас про щось просять?

Коли ми зустрічаємося, ми обговорюємо багато проблем. І я пояснюю, що Україна змінилася і є різні думки, що слід пропонувати взаємовигідну співпрацю, що Україна не винувата в тому, що наші військові були у Грузії.

Петре Миколайовичу, чи обговорюють колеги Вашу сімейну ситуацію на партійних засіданнях?

Людські стосунки є складними. Я своє життя прожив... Коли народилися двоє синів, я собі сказав: спочатку поставлю дітей на ноги, а потім думатиму про своє життя. І я все це зробив: я підняв дітей, а потім визначився зі своїм життям. І радий цьому, я глибоко переконаний, що і мої товариші хотіли б, щоб я був щасливий. Я переконаний, що вони так це й сприймають. І головне, я не зрадив своїм принципам, я йду по цьому шляху і далі продовжуватиму боротьбу. А тим більше, коли в мене донька, я буду боротися і за неї, і за її покоління.

Чи не вибачався Леонід Грач перед вами за непряму участь у розголошуванні ваших особистих справ?

Ні. Я б цього й не хотів...

Вам не здається, що в КПУ було б велике світле майбутнє, якби її лідери їздили до Брюсселя так само, як до Москви?

У мене добрі стосунки з європейськими партіями. Я був на з’їзді Єдиної лівої партії Німеччини. Я знаю багатьох керівників партій Європи та Близького Сходу. Ми беремо участь у Афінських зустрічах, у нас широкий спектр зовнішньополітичних відносин, нас знають не тільки в Європі, а й в усьому світі.

Я бачив В’єтнам, який американці зрівняли з землею. Сьогодні В’єтнам піднімається. Стрімко розвивається Куба та допомагає Латинській Америці. Я кілька разів був у друзів у Китаї, бачив, що можна взяти для України. Україна інша, але китайські комуністи показали, як треба об’єднувати приватні та державні інтереси.

Я часто виступав у ПАРЕ як член постійної української парламентської групи. І можу сказати, що Європа часто використовує подвійні стандарти – кажуть одне, роблять інше.

Так не вийде – ось їдь до Брюсселя, і станеш європейським... Та ні, ніколи не станеш європейським, бо тоді перестанеш бути українцем! Вони говорять про своє, а не про наше. Ми часто там буваємо, зустрічаємося, але, приїхавши, обговорюємо почуте й думаємо: що нам, комуністам, зробити для України, щоб країна стала могутньою.

Розмовляла Лана Самохвалова