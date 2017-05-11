Представник Болгарії на Євробаченні-2017 виступав в окупованому Криму (відео)

У мережі опубліковано відео виступу представника Болгарії на Євробаченні-2017 Крістіана Костова в "Артеку" в окупованому Криму.

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Виступ Костова на півострові відбувся 1 червня 2014 року, тобто через кілька місяців після анексії півострова Росією.

Музикант представлятиме Болгарію у другому півфіналі Євробачення з піснею Beautiful Mess.

Нагадаємо, 9 травня у першому півфіналі Євробачення-2017 вже визначили 10 учасників фіналу: Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр та Бельгія. Ще 6 учасників потрапляють до фіналу автоматично: Україна як господарка конкурсу та Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція як засновники та спонсори конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України представниці РФ на Євробаченні-2017 Самойловій терміном на три роки через виступи в окупованому Криму.