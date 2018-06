Євробачення-2017: у першій п'ятірці прогнозу букмекерів відбулися зміни (інфографіка)

Букмекери продовжують приймати ставки на переможця Євробачення-2017, яке пройде в Києві. Протягом останніх днів у прогнозі відбулися зміни, але перша трійка залишається незмінною.

З п'ятірки фаворитів випала представниця Бельгії - співачка Blanche, яка виступить з композицією "City Lights". Вона опустилася на 10-е місце, йдеться на сайті ЕurovisionWorld.

Прогнози букмекерів щодо України теж змінилися: група O.Torvald опустилася з 23-ї позиції на 24-ту.

Як і раніше, прогнозують перемогу Італії, її представляє Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karmа. Друге місце букмекери віддають Болгарії, яку буде представляти Крістіан Костов з піснею Beautiful Mess, а третє - шведському співакові Робіну Бенгтсону з піснею I Can not Go On.