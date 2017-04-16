Росія сама себе ізолювала від Євробачення-2017 - Кириленко (відео)

Кремль своїм рішенням ізолював весь російський народ від можливості побачити Євробачення-2017. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко в ефірі Українського радіо.

"Росія сама себе ізолювала від Євробачення-2017. Більш того, Кремль таким рішенням ізолював весь російський народ від можливості побачити це фантастичне і прекрасне шоу, в якому беруть участь 42 країни не тільки Європи, а й світу", - розповів віце-прем'єр.

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За його словами, мільйони росіян завдяки супутниковому телебаченню й інтернету, незалежно від волі Кремля і Путіна, будуть дивитися виступи 42 учасників пісенного конкурсу.

Кириленко також розповів, що підготовка до Євробачення в Києві відбувається посиленими темпами. "Ще декілька унікальних речей запропонує Україна на цьогорічному Євробаченні, і всі ті, у кого є добра воля, хто хоче миру і дружби в усьому світі і в Європі, - вони і братимуть участь, і будуть дивитися Євробачення", - заявив він.

Європейська мовна спілка раніше офіційно підтвердила, що Росія не братиме участі в Євробаченні, оскільки не погодилася на запропоновані альтернативи після відмови України пустити Самойлову в країну. ЄМС пропонувала Росії транслювати виступ співачки через супутник або змінити конкурсанта.

Перший канал назвав ці варіанти неприйнятними і заявив, що не буде транслювати Євробачення-2017.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийнято на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті в окупованому Росією Криму.