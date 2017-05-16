Рада достроково припинила депутатські повноваження Артеменка

Верховна Рада України ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Артеменка. Рішення підтримали 244 нардепи із 328 зареєстрованих у залі.

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Постановою передбачено достроково припинити повноваження народного депутата Артеменка, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Радикальної партії, у зв’язку з припиненням громадянства України.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради запропонував парламенту достроково припинити повноваження народного депутата Артеменка.

Відповідно до регламенту, після рішення комітету Верховна Рада може розглядати це питання навіть на пленарному засіданні наступного дня, тобто 16 травня.

21 квітня Генеральна прокуратура звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням ініціювати через Державну міграційну службу процедуру втрати громадянства України Артеменком, посилаючись на наявність у нього паспорта громадянина Канади. Згодом стало відомо, що ДМС опрацювала матеріали щодо Артеменка і направила їх в Комісію з питань громадянства при президентові України.

5 травня на офіційному сайті ДМС з’явилося повідомлення, що президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства України Артеменка. «Президентом України видано указ про втрату громадянства України особами, які не виконали зобов'язання припинити іноземне громадянство, а також такими, що добровільно набули громадянство іноземних держав», - йшлося у повідомленні.

11 травня Вищий адміністративний суд відкрив провадження за позовом Артеменка, в якому депутат оскаржив указ президента про позбавлення його українського громадянства.

Раніше Радикальна партія виключила Артеменка з фракції. Це сталося після того, як стало відомо, що той передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Серед іншого, план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України.

Артеменко запевняв, що так званий «План примирення України з Росією» був ініціативою Радикальної партії.