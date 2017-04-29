Порошенко припинив громадянство України скандальному нардепу-"орендодавцю Криму" - Ляшко

Президент України Петро Порошенко сьогодні підписав указ про припинення громадянства України народного депутата України Андрія Артеменка через наявність в останнього громадянства Канади. Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Це унікальний і перший за 26 років незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає лише одне - українське! - громадянство", - йдеться у його повідомленні.

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Ляшко нагадав, що Конституція України забороняє позбавляти громадянства, а от припиняти - ні.

"Тому Артеменко, який сам зізнався і підтвердив про це на допиті у прокуратурі Криму про отримання ним канадського громадянства, відповідно до чинного закону втратив українське громадянство", - заявив нардеп.

Крім того, головний радикал заявив про наміри вимагати, щоб парламент на першому пленарному засіданні 16 травня достроко припинив депутатські повноваження Артеменка.

"За моєю інформацією, сьогодні о 6:30 ранку Артеменко вилетів у Відень, Австрія. Сподіваюся, він повернеться і здасть український паспорт, який він проміняв на іноземний", - додав Ляшко.

20 лютого видання The New York Times повідомило, що депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав у Білий дім "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій.

"Планом" передбачається виведення всіх російських військ із Східної України; українські виборці, у відповідності з ідеєю Артеменко, повинні вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження щодо Артеменка за підозрою у скоєнні замаху на територіальну цілісність України в координації з представниками РФ.