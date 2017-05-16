У Путіна відреагували на блокування в Україні російських сайтів, не забувають про "принцип взаємності"

У Кремлі заявили, що не забувають "про принцип взаємності" у зв'язку з ухваленим Україною рішенням про блокування низки російських Інтернет-ресурсів. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

На запитання УНІАН, чи буде вжито контрсанкцій проти України, Пєсков відповів: "Поки що не готовий сказати. В Україні не так багато якихось потужних інформаційних ресурсів, які користуються в російськомовному просторі популярністю".

"Разом з тим, зрозуміло, ми дуже уважно відстежуємо ситуацію і, звичайно, не забуваємо про принцип взаємності", - сказав прес-секретар президента РФ.

Читайте такожПорошенко прокоментував заборону російських сайтів в Україні у підсанкційній соцмережі

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про продовження на рік санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи тривають проти 1 тис. 228 фізичних і 468 юридичних осіб.

Крім того, рішенням РНБО, в Україні запроваджуються санкції проти низки російських телеканалів.

Також, згідно з указом, в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Однокласники», ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С.

Механізм блокування доступу до російських інформресурсів у Інтернеті та заборони використання 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Національного банку.