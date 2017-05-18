У Держдепі США критикують заборону російських сайтів в Україні

Держдепартамент США критикує рішення заборонити ВКонтакте та Одноклассники. По це повідомляє "Голос Америки".

"Немає сумніву, що підконтрольні Росії мас-медіа намагаються підірвати західні ЗМІ за допомогою фейкових новин та фальшивої інформації, включно з Україною, де Росія використовує і інші методи, аби підірвати уряд в Києві. Тим не менш, свобода слова - ключовий елемент здорової демократії, яка прописана в Конституції України. Ми закликаємо український уряд знайти шляхи захистити свої національні інтереси таким чином, щоб це не підривало конституційні принципи", - сказано в повідомленні.

Відповідаючи на питання щодо можливої попередньої комунікації між США та Україною з приводу запровадження цього кроку, представник Держдепартамента сказав, що він не може коментувати "приватні дипломатичні розмови відносно цього окремого питання, але ми постійно залучені в дискусії з урядом України про важливість підтримки свободи слова".

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.

Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Нацбанку.

У Кремлі заявили, що не забувають "про принцип взаємності" в зв'язку з прийняттям рішення Україною про блокування низки російських Інтернет-ресурсів.