Антикорупційна спецоперація: п'ятьох податківців випустили під особисте зобов'язання (відео)

П'ятьом затриманим в рамках масштабної антикорупційної спецоперації податківцям оголосили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Про це повідомляє ТСН.

Дванадцяти затриманим податківцям оголосили запобіжний захід. П'ятьом оголосили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, іншим - у вигляді застави.

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Суми застав складають від одного до ста мільйонів гривень. Найбільший заставу призначили Сергія Шинкаренка та Станіславу Денисюку.

Як передає кореспондент УНІАН, Печерський районний суд Києва обрав екс-заступнику керівника харківської податкової адміністрації Тетяні Маслової запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 999 тис. грн.

Маслова має внести заставу у розмірі 998,760 тис. грн протягом 5 днів.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуку, були затримані 23 діючих і колишніх керівника податкової служби.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведених обшуків було вилучено 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів готівкою, 8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірні вироби.

Спецоперація проходила в рамках розслідування злочинів, скоєних колишніми керівниками та їх заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації і функціонуванню так званих «податкових майданчиків».

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В результаті такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків майже на 96 млрд грн.

Провадження відкрито за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації і зловживання службовим становищем).