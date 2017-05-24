Зусиллями Насірова: Матіос розповів про затримання податківців часів Януковича

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров дав важливі свідчення, які дозволили затримати колишніх екс-керівників податкових інспекцій за часів правління Віктора Януковича.

Про це журналістам заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає кореспондент ТСН.

За словами Матіоса, саме без свідчень Насірова не вдалось би провести масштабну антикорупційну спецоперацію. На запитання журналістів про те, чи сприятиме це пом'якшенню позиції прокуратури у справі Насірова, військовий прокурор відмовився відповідати.

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"Емоцій в мене немає. Є втома. Операція почалася о шостій ранку - від Трускавця до Маріуполя. Цю операцію нам не вдалося би зробити, якби нам не допомагав голова фіскальної служби Роман Насіров. Тому що розібралися в недрах податкової всі тільки завдяки його старанням. Я не соромлюся сказати, що це людина, яка в цьому сегменті зробила все, для того щоб розкрити всі ці податкові майданчики і допомогти нам зібрати докази причетності як жінок, так і чоловіків. А ці люди не останні в державі, це царі і боги періоду режиму Януковича", - наголосив головний військовий прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2017 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільній з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу в Києві заявив про проведення силовиками масштабної антикорупційної спецоперації. Зокрема, понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуку в 15 областях України, з одночасним затриманням ряду осіб.

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Затриманих почали відразу ж доставляти в суд для обрання їм запобіжного заходу. Спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в рамках розслідування створення та функціонування податкових майданчиків для відмивання грошей оточенням Януковича вже затримано 22 посадові особи податкових органів в регіонах.