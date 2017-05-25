Суд обрав запобіжний захід екс-заступниці голови харківської податкової

Печерський районний суд Києва обрав екс-заступнику керівника харківської податкової адміністрації Тетяні Масловій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 999 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено Печерським райсудом Києва сьогодні.

Маслова повинна сплатити заставу у розмірі 998,760 тис. грн впродовж 5-ти днів.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики у ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 нинішні та колишні керівники податкової служби.

За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведених обшуків було вилучено 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів готівкою, 8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірні вироби тощо.

Читайте такожЗатриманих податківців доставляють до Печерського райсуду Києва (фоторепортаж)

Спецоперація проходила у рамках розслідування злочинів, вчинених колишніми керівниками та їхніми заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів - державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

Внаслідок такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і тодішнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків на майже 96 млрд грн.

Провадження відкрито за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).