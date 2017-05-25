"Смотрящему" за бізнесом Курченка генерал-лейтенанту суд призначив заставу в 100 мільйонів

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн для екс-керівника податкової адміністрації Харківської області. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Затриманий вчора генерал-лейтенант Денисюк - арешт або заставу 100 320 000 гривень (рішення суду)", - повідомив він.

Як повідомляє 112 Україна, генерал-лейтенант Станіслав Денисюк був "смотрящим" за бізнесом Сергія Курченко.

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Як відомо, 24 травня 2017 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільному з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим брифінгу в Києві заявив про проведення силовиками масштабної антикорупційної спецоперації. Зокрема, понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуки в 15 областях України, з одночасним затриманням ряду осіб.

Затриманих почали відразу ж доставляти в суд для обрання їм запобіжного заходу. Спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в рамках розслідування створення та функціонування податкових майданчиків для відмивання грошей оточенням Януковича вже затримано 22 посадові особи податкових органів в регіонах.