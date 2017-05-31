У МЗС вважають реальним проведення влітку зустрічі лідерів країн "нормандського формату"

Влітку реально провести зустріч президента України Петра Порошенка, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Росії Володимира Путіна на рівні лідерів країн "нормандського формату" щодо ситуації на Донбасі.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5-го каналу".

Вона не стала коментувати результати вчорашніх переговорів у "нормандському форматі" на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств України, Німеччини, Франції та Росії, на яких Україну представляв перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко

При цьому, на її переконання, влітку можливо провести зустріч лідерів країн "нормандського формату". "Я думаю, що цілком реальна зустріч влітку", - заявила Зеркаль.

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Водночас, відповідаючи на питання, чи не завадять майбутні парламентські вибори в Німеччині проведенню цієї зустрічі, представник МЗС сказала, що на її думку, " Меркель є дуже заангажованою в цей процес".

"І попередньо обговорювалося питання, що ця зустріч буде після її повернення з літніх канікул", - зазначила Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Берліні завершилися переговори у "нормандському форматі" на рівні заступників глав МЗС.

29 травня президент Франції Макрон на спільній прес-конференції з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив, що хоче проведення нової зустрічі в рамках "нормандського формату" щодо України.