Макрон пригрозив Путіну посиленням санкцій через війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон хоче проведення нової зустрічі у рамках "нормандського формату" щодо України і попереджає про можливе посилення санкцій. Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Версальському палаці, яку транслював телеканал France 24.

Читайте такожУкраїна завтра в Берліні порушить питання про невиконання Росією Мінських угод - МЗСПрезидент Франції зазначив, що під час переговорів з російським лідером українська тема була розглянута детально. Макрон додав, що розмова стосувалася так званого Мінського процесу. "Я думаю, що ми можемо сказати, що ми маємо намір провести новий раунд переговорів у "нормандському форматі" з Німеччиною і Україною", - сказав він.

При цьому президент Франції додав, що в рамках "нормандського формату" необхідно отримати детальний звіт від ОБСЄ щодо ситуації на сході України.

"Зі свого боку, я нагадав президенту Путіну про своє прагнення досягнення деескалації конфлікту в рамках "нормандського формату" і в рамках Мінського процесу", - заявив Макрон.

"Я підтверджую, що я говорив, що якщо знадобиться, то потрібно буде посилити санкції, але якщо буде ескалація. Якщо буде деескалація, то цього не буде. І я бажаю, щоб була саме деескалація", - зазначив Макрон, наголосивши, що в цьому контексті буде проведено дискусію у "нормандському форматі", яка дасть змогу дати оцінку ситуації.

Як повідомляв УНІАН, у підсумковому документі саміту "Великої сімки", який завершився в Італії, також ішлось про те, що за необхідності санкції проти Росії будуть посилені.