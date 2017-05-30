У Берліні завершилися переговори у "нормандському форматі" на рівні заступників глав МЗС

17:19, 30 травня 2017
Політика
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Про результати поки не повідомляють.

фото УНІАН

У Берліні завершилися переговори у "нормандському форматі" на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це в Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Нормандські переговори у Берліні завершилися", - написав посол.

Про результати він не повідомив.

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"У посольстві через годину відбудеться прес-конференція першого заступника глави МЗС Вадима Пристайка про результати берлінських перемовин", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україну на переговорах представ перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко. На них мало розглядатись питання про невиконання Росією Мінських угод.

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Теги: #нормандська четвірка#переговори нормандської четвірки