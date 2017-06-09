Геращенко вважає, що росіяни повинні в'їжджати до України за біометричними паспортами

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко виступає за доцільність в'їзду громадян Росії в Україну за біометричними паспортами. Про це вона заявила в ефірі "112 Україна".

При цьому, як наголосила Геращенко, одним із ключових завдань України є безпека кордонів.

"Ми маємо бути так само відповідальним партнером для ЄС, …щоб не створювати міграційні ризики, і в цьому контексті є важлива реформа, яку Україна провела в нашому законодавстві і в наших документах. Ми тепер маємо ID-картки і біометричні паспорти", - сказала перший віце-спікер парламенту.

У зв’язку з цим Геращенко допустила доцільність в'їзду громадян РФ в Україну за біометричними паспортами.

"І тоді дуже важливо ввести такий режим біопаспортів, дозволу в’їзду громадянам РФ як дуже важливий безпековий елемент. Біометричний паспорт – це додаткова перевірка: хто в’їжджає, хто за людина, чи є він в якійсь базі даних? Думаю, що позиція по біометричному паспорту є на сьогодні мудрою з точки зору нашої безпеки", - додала вона.

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Як повідомляв УНІАН, про підготовку запровадження візового режиму з РФ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 22 грудня 2016 року. 30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо введення візового режиму з Росією.

1 червня 2017 року у Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з Російською Федерацією, але необхідне політичне рішення.

6 червня очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.

Рішення про заходи у відповідь у разі введення Україною візового режиму для росіян буде прийматися президентом РФ.

Сьгодні раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій пообіцяв винести на голосування парламенту звернення до МЗС України з приводу введення візового режиму з Росією одразу, як з'явиться його підтримка серед депутатів.