Парубій пояснив, коли Рада може розглянути візовий режим з Росією

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій обіцяє винести на голосування парламенту звернення до Міністерства закордонних справ України з приводу введення візового режиму з Росією одразу, як з'явиться його підтримка серед депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю каналу "Рада".

"З країною-агресором має бути встановлений візовий режим", - наголосив спікер і нагадав, що до ВР відповідний законопроект було подано ще два роки тому.

Парубій зауважив, що цей законопроект є надзвичайно важливим та актуальним.

"Разом з тим я переконаний, що треба його ставити в зал тоді, коли ми побачимо вже повну підтримку. Бо неуспіх щодо цього голосуння - це був би неуспіх не лише українського парламенту, а взагалі української справи", - вважає спікер.

Так, додав він, з цього питання продовжуються консультації.

"Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо вже вийти на позитивне рішення. І як тільки я буду бачити, що в залі є голоси, я тут же запропоную закон, постанову про звернення до МЗС з приводу введення візового режиму з Росією", - зазначив голова ВР.

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Як повідомляв УНІАН, про підготовку запровадження візового режиму з РФ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 22 грудня 2016 року. 30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо введення візового режиму з Росією.

1 червня 2017 року у Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з Російською Федерацією, але необхідне політичне рішення.

6 червня очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.