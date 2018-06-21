Західні ЗМІ: Україна вступає в нове газове протистояння з Росією

Вчорашні події в Нафтогазі знайшли відображення у провідних ЗМІ Заходу.

Як повідомляють кореспонденти The Washington Post, вчора група офіцерів Служби безпеки України в масках і з автоматичною зброєю проникла в штаб-квартиру НАК "Нафтогаз України". Ющенко заявив, що ця операція є частиною кримінальної справи, порушеної проти "Нафтогазу". Метою рейду стало вилучення оригіналу договору з "Газпромом".

Тимошенко засудила дії СБУ як спробу "корумпованих груп" перешкодити роботі компанії всього за декілька днів до виплати Росії грошей за лютневий газ (400 млн. доларів). Якщо гроші не будуть перераховані, відзначають автори, знову можуть виникнути проблеми з постачаннями. Втім, у Києві стверджують, що ці кошти зібрані заздалегідь і проблем виникнути не повинно.

Взаємні звинувачення порушили крихкий процес подолання суперечностей між двома українськими лідерами, кінцевою метою якого є отримання позики МВФ у розмірі 16,4 млрд доларів, пише WP.

Україна вступає в нове газове протистояння з Росією, вважає журналістка The IndependentМері Дежевскі, повідомляючи, що вчора озброєні агенти української служби національної безпеки увірвалися в головний офіс державної енергетичної компанії "Нафтогаз України" в Києві в ході розслідування справи про можливе розкрадання газу.

Рейд в офісі "Нафтогазу" відбувся за три дні до наступної газової виплати України, і багато хто побоюється, що Україна, національна валюта якої, гривня, втратила з осені третину своєї вартості по відношенню до долара, не зможе заплатити, і це викличе нове припинення поставок.

"Вчорашній рейд також укріплює думку, яка існує в міжнародних енергетичних колах, що причиною протистояння на початку року були не ціни (як стверджували росіяни) і не спроба "покарати" Україну за прагнення потрапити в ЄС і НАТО (на чому наполягала Україна і її прихильники), а та обставина, в чиї кишені перетекли гроші", - відзначає Дежевскі. Нова угода виключила загадкову посередницьку компанію "РосУкрЕнерго", що могло позбавити основні зацікавлені сторони їх дивідендів, йдеться в статті.

Один з матеріалів німецького тижневика Der Spiegelтакож присвячений останнім подіям в українській столиці. Захоплення офісу державного нафтового концерну "Нафтогаз" українськими спецслужбами було добре сплановане, пише Моріц Гатманн: виконуючий обов`язки голови концерну Ігор Діденко був на прийомі у президента і був недоступний протягом трьох годин, Олег Дубина, голова "Нафтогаза", після інфаркту лежить у лікарні, а прем`єр Тимошенко відбула з візитом до Франції.

За словами офіційного представника "Нафтогазу", слідчі вимагали видати їм оригінал газового договору, укладеного в січні з Росією. Як відзначає автор публікації, ще в кінці січня з табору Ющенка почали лунати сумніви з приводу домовленостей між прем`єром Путіним і українським прем`єром. При цьому, продовжує Моріц Гатманн, за нинішньою ескалацією конфлікту можуть стояти і особисті інтереси українського президента. Кілька років весь газовий бізнес між Києвом і Москвою контролював сумнівний посередник "РосУкрЕнерго", який наполовину належить українському бізнесменові Дмитрові Фірташу. Цього бізнесмена вважають одним з головних спонсорів президента Ющенка. Глава українського уряду неодноразово висловлювався проти посередницьких послуг "РосУкрЕнерго" - а договір, укладений нею 19 січня з Путіним, виводить компанію з гри. "Політична кар`єра президента Ющенка, який прийшов до влади після "помаранчевої революції", близька до заходу: згідно з опитуваннями, що проводяться напередодні призначених на кінець поточного року президентських виборів, у Ющенка немає шансів на переобрання", - резюмує оглядач.

Іспанська El Paisсвоєму коментарю дала назву "Україна занурюється в газову кризу". Хоча ордер на обшук, проведений учора Службою безпеки України (СБУ), що підкоряється президентові Ющенку, в офісі "Нафтогазу", був виданий слідчим, який веде справу про зникнення 6,3 млрд кубометрів російського газу, дії СБУ вписуються в рамки боротьби, яку вже декілька місяців Ющенко веде зі своїм прем`єр-міністром Юлією Тимошенко, пише Родріго Фернандес. Віце-прем`єр Олександр Турчинов звинуватив СБУ в тому, що обшук затіяли з метою захисту інтересів компанії "РосУкрЕнерго". Юлія Тимошенко раніше неодноразово говорила про те, що український президент має свої інтереси в цій компанії, нагадує видання, тоді як Ющенко цей факт заперечував. Вчора Тимошенко заявила в Парижі, що мета рейду в "Нафтогазі" - "паралізувати національну газову систему".

Складні відносини Ющенка і Тимошенко відзначилися скандальними сварками і примиреннями, що врешті-решт завершилося розривом, нагадує кореспондент. Ющенко хотів би залишитися президентом, але - принаймні, на даний момент - опитування показують, що у нього немає шансів бути переобраним на майбутніх виборах. Сама Тимошенко має більше шансів завадити Януковичу стати главою держави, вважає видання.

Тим часом ситуація в українській економіці близька до катастрофи, пише Фернандес. Україна має серйозні проблеми з тим, щоб знайти гроші: МВФ призупинив другий транш по кредиту через невиконання Україною умов кредитування; тепер уряд намагається одержати 4 млрд євро в Москві, "але навряд чи Кремль прийде на допомогу сусідові, якщо не доб’ється спочатку істотних поступок, на які Ющенко йти не хоче", підсумовує видання.

Інопреса