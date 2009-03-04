У Нафтогазі побилися СБУ і нардепи від БЮТ

В офісі НАК «Нафтогаз України» в центрі Києва триває виїмка документів.

Як передає кореспондент УНІАН, в актовому залі компанії зараз перебувають співробітники Служби безпеки України і слідчий слідчого управління СБУ, який проводить виїмку документів.

Співробітники НАК не володіють точною інформацією, які конкретно документи вилучаються. Співробітники СБУ відмовляються повідомляти журналістам, які документи буде вилучено.

У НАК зараз перебувають співробітники СБУ і близько 20 народних депутатів від БЮТ, зокрема Сергій ВЛАСЕНКО.

За інформацією начальника Управління з питань зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентина ЗЕМЛЯНСЬКОГО, голова правління НАК «Нафтогаз» Олег ДУБИНА на лікарняному. Під час сьогоднішніх подій у його кабінеті жодних дій не проводилося.

Основні події відбувалися навколо заступника головного бухгалтера НАК Марії КУШНІР. Співробітники СБУ заблокували її кабінет. З`явилася інформація, що СБУ прийшли до М.КУШНІР на роботу, оскільки вона ухиляється від надання свідчень у справі.

Водночас, С.ВЛАСЕНКО стверджує, що лише вчора М.КУШНІР 3,5 години давала свідчення в СБУ.

Кореспондент УНІАН також передає, що в будівлі НАК відбулася невелика бійка між співробітниками СБУ і депутатами від БЮТ. Бійка відбулася в той момент, коли співробітники СБУ проводили виїмку документів в актовому залі. БЮТівці, яких не допускали в зал, силоміць увірвались туди. Постраждалих не виявилось, просто звучали заяви, що «він мене вдарив» і була тиснява. З двох представників СБУ депутати-бютівці стягнули маски, заявляючи при цьому, що вони «виконують злочинні накази» і «працюють на ФІРТАША».

Жодних спецзасобів ні співробітники СБУ, ні охорона НАК "Нафтогаз" не застосовували.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України проводить обшук у будівлі НАК "Нафтогаз України" в Києві.

СБУ 2 березня порушила кримінальну справу за фактом заволодіння посадовцями НАК "Нафтогаз України" за попередньою змовою групою осіб 6,3 мільярда кубометрів транзитного природного газу на суму більш як 7,4 мільярда гривень.

У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

Служба безпеки заявляє, що розслідування кримінальної справи відбувається під наглядом Генеральної прокуратури України і в суворій відповідності до законів з використанням усіх повноважень, наданих службі.

Фото УНІАН