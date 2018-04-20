Хроніка тяжкого переходу в опозицію

“Наша Україна” так давно декларує свою опозиційність, що це більше нагадує мильну оперу, ніж політичну діяльність. Так і не отримавши реальну владу після останніх виборів і явно не бажаючи ставати на протилежну від влади сторону барикад, “нашоукраїнські” політики заявляють, попереджують, погрожують, обіцяють піти в опозицію ось уже кілька місяців. Офіційних, напівофіційних та неофіційних заяв від блоку було так багато, що з них уже можна складати літопис партії.

ЛИПЕНЬ

7 липня У перший день безповоротного розвалу Помаранчевої коаліції та створення «антикризової» за участю СПУ на засіданні президії партії "Наша Україна» зародилася ідея про перехід партії в опозицію.

СЕРПЕНЬ

4 серпня

Перші ознаки розколу в НУ – її депутат Микола Катеринчук заявив, що частина його однопартійців не підуть в коаліцію. А Петро Порошенко висловив припущення про можливий перехід в опозицію. "Я буду в опозиції однозначно, якщо там буде Президент, якщо це буде рішення Президента".

ВЕРЕСЕНЬ

10 вересня

Народний рух України, що входить до блоку НУ, заявив, що вважає для себе неприйнятним участь в “антикризовій” коаліції. Однак його представники не відмовилися брати участь у переговорах.

14 вересня Під час довгих переговорів “Наша Україна” неодноразово заявляла про можливий перехід в опозицію у зв`язку з тим, що Партія регіонів не дотримується домовленостей. Анатолій Матвієнко звинуватив “регіоналів” у тому, що саме вони затягують переговорний процес. Через це, на його думку, ситуація зведена до абсурду. Партія регіонів, за його словами, має визначитися, чи буде створена широка коаліція. Йому відповів Євген Кушнарьов. Він запевнив, що процес іде, і коаліцію буде створено.

15 вересня

“Нашоукраїнець” Матвієнко попередив Партію регіонів: «Якщо в десятиденний термін ми не побачимо від “регіоналів” кроків на зустріч, то підемо в опозицію, і я запевняю, що вона буде ефективна”.

19 вересня

Депутат від “Нашої України” В’ячеслав Кириленко наголосив, що Партія регіонів своїми діями (голосуванням на підтримку брюссельських заяв прем’єра, що суперечили Універсалу) спонукає до створення «потужної опозиції».

22 вересня “Нашоукраїнці” відхрестилися від участі у спільній з БЮТ коаліції. Борис Беспалий спростував заяву Тимошенко про те, що нібито до новоствореного міжфракційного об’єднання перейде більша частина фракції НУ. «Вона справно, ось уже кілька місяців поспіль, анонсує утворення потужної парламентської опозиції за участю “Нашої України” та БЮТ”.

ЖОВТЕНЬ

2 жовтня

Після засідання політради блоку НУ її керівники заявили: або в угоді про коаліцію буде повний текст Універсалу національної єдності, або голова партії ініціюватиме перехід в опозицію.

3 жовтня

Неофіційна інформація про рішення НУ щодо завершення переговорів та початок трансформації в опозиційному напрямку

4 жовтня

Завершено переговорний процес зі створення широкої коаліції. НУ знову заявила, що її місце – в опозиції. «Є урядова коаліція і є “Наша Україна”, яка знаходиться в опозиції до урядової коаліції", – заявив лідер НУ Роман Безсмертний після завершення переговорів на рівні лідерів ПР, СПУ, КПУ та “Нашої України”. “Немає нічого більш приємного, – зазначив Безсмертний, – ніж прийняте рішення, найгірше бути між “там і тут”. Безсмертний сказав, що «ми пережили ще одну сторінку нашої історії”.

5 жовтня

Перед урядовцями від НУ партія поставила ультиматум: або вони з партією, або з урядом Януковича. Наступний крок “нашоукраїнців” – створення опозиційної конфедерації «Європейська Україна». Безсмертний запросив туди всіх однодумців – “як у парламенті, так і поза парламентом”. “За ініціативою політради, – сказав він, – партія зустрілася з Президентом і поінформувала Президента про рішення партій, рішення політради й рішення фракції. Ми поінформували Президента також про те, що ми будемо наполягати на виході наших міністрів з уряду». Безсмертний констатував, що партнери з коаліційних переговорів «відмовилися внести повний текст Універсалу до коаліційної угоди».

Микола Мартиненко також висловив своє «фе» з цього приоду: ««Регіонали», стверджуючи, що "Донецьк порожняк не гонить", доводять своїми діями, що, на превеликий жаль, все ж таки "гонить", тому що вони поставили свій підпис під Універсалом, який тепер, на жаль, не виконують»... Мартиненко повідомив про те, що рішення перейти в опозицію до уряду було прийняте Радою партії одноголосно.

6 жовтня

Безсмертний ще раз підтвердив, що коаліційні переговори завершено, рішення про опозиційність НУ прийнято. Він заявив також, що через 10 днів, тобто 16 жовтня “Наша Україна” затвердить план своєї діяльності в опозиції та пообіцяв, що опозиція «буде системною».

7 жовтня

В’ячеслав Кириленко підкреслив, що для створення широкої коаліції Універсал має бути підтриманий Радою в поіменному режимі як документ. Інакше... (Далі відомо).

9 жовтня Безсмертний розповів про нову опозицію представникам ПАРЄ.

10 жовтня

Давид Жванія підтвердив, що "Наша Україна” перейшла в опозицію, і це позиція всіх партій, котрі входять до парламентської фракції.

11 жовтня Далі те саме зробили Петро Порошенко та Борис Беспалий, який сказав: «Крапка!»

16 жовтня Фракція “Нашої України” обговорила план діяльності фракції в опозиції. Основою діяльності фракції в опозиції, сказав Безсмертний, має стати альтернатива так званій “антикризовій” коаліції.

17 жовтня

Лідер "Нашої України" Роман Безсмертний з парламентської трибуни (нарешті!) офіційно оголосив про перехід фракції в опозицію. Щоправда, тепер йому ніхто не повірив – ні потенційні партнери по опозиції, ні представники коаліції. “Бютівець” Олександр Турчинов назвав дії НУ політичними викрутасами, а представник Партії регіонів Євген Кушнарьов заявив, що для справжнього переходу в опозицію “Наша Україна” мала б вивести всіх своїх людей із влади: “Неможливо бути одною ногою у владі, другою – в опозиції... На такому шпагаті будь-які штани тріснуть”.

Наступних заяв про опозицію, очевидно, слід чекати на з’їзді НСНУ, що відбудеться в найближчу суботу. Може, нарешті буде оголошено про повну і остаточну опозиційність...

Хроніку вів Дмитро Стаховський