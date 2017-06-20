Білий дім підтвердив: Порошенко зустрінеться з Трампом раніше за Путіна

07:59, 20 червня 2017
Політика
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Зустріч запланована на 11:00 за вашингтонським часом.

Петро Порошенко зустрінеться з Дональдом Трампом. /фото president.gov.ua

У Білому домі підтвердили, що сьогодні, 20 червня, у Вашингтоні Дональд Трамп завітає на зустріч Петра Порошенка із віце-президентом США Майклом Пенсом.

Читайте такожПерша зустріч Порошенка і Трампа: важливі нюанси"Президент (Дональд Трамп - УНІАН) зустрінеться з радником з питань національної безпеки МакМастером та завітає на зустріч віце президента Майкла Пенса з президентом України Петром Порошенком", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Зустріч запланована на 11:00 за вашингтонським часом (18:00 за Києвом). Порядок денний переговорів не повідомляється. Заява для преси також не анонсована.

Прес-служба Петра Порошенка відзначає, що під час його візиту до Вашингтона заплановано дуже багато зустрічей, на яких обговорюватиметься співпраця в обороні, політичній та економічній сферах.

"Будуть зустрічі в Білому дому, будуть зустрічі у Державному департаменті. Будуть зустрічі в Міністерстві оборони, в Міністерстві торгівлі, в Міністерстві енергетики. Ніколи такого потужного візиту не було. І саме для того, щоб ми мали можливість переговорити і щодо нашої співпраці у безпековій, політичній і економічній сферах", - заявив Порошенко. 

За інформацією джерел ТСН в Білому домі, президент України зустрінеться зі спікером Палати представників Полом Райаном, міністром економіки і головою департаменту енергетики, з яким будуть обговорювати альтернативи "Північному потоку-2".

Призначення зустрічі з Порошенком має дати сигнал внутрішньому американському політикуму про те, що адміністрація проводить зустрічі з усіма сторонами і політика нинішнього Білого дому не є проросійською.

Крім того, минулого тижня держсекретар США Рекс Тіллерсон протягом слухань у комітеті з міжнародних відносин палати представників припустив, що Київ і Москва знайдуть заміну мінському формату.

За інформацією видання, ймовірність обговорення між президентами США та України іншого формату, альтернативного "нормандському", також є дуже високою.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка українських ЗМІ заявляли, що Порошенко 19 червня вирушив до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: #Петро Порошенко#Дональд Трамп#Порошенко і Трамп