У США заявили, що готові підтримати альтернативу Мінським угодам за умови її ефективності

США були б готові підтримати альтернативу Мінським домовленостям щодо вирішення кризи на сході України, якби новий формат був ефективним. Про це заявила на щоденному брифінгу представник Держдепу Хізер Ноєрт.

Однак, Ноєрт наголосила, що не знає про наміри США очолити зусилля зі створення альтернативи Мінську.

"Якщо б сторони прийшли до якоїсь іншої угоди шляхом іншого механізму, і якщо вони були б згодні до нього приєднатися і успішно виконувати, я думаю, ми були б відкриті для підтримки такого механізму" - сказала вона, додавши, що метою США лишається мир на Донбасі, а для цього цього варто розглядати різні варіанти.

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Ноєрт також наголосила, що Вашингтон підтримує Мінські угоди і продовжує закликати сторони дотримуватися їх.

"Ми не задоволені прогресом у виконанні угоди і глибоко стурбовані ескалацією насильства на Донбасі", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко заявляв, що Сполучені Штати готові продовжувати та навіть посилювати санкції проти Росії у разі невиконання нею Мінських угод.

«Ми в постійному діалозі з нашими американськими партнерами, і США постійно присутні в «нормандському форматі» на рівні посла і мають повну інформацію та координацію», - зазначив Порошенко.