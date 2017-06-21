ГПУ погодила зняття недоторканності з депутатів Розенблата і Полякова

Генеральна прокуратура погодила подання на зняття депутатської недоторканності з Максима Полякова і Борислава Розенблата. Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на джерела в антикорупційних органах.

«Сьогодні зранку прокуратура все вичитала і погодила подання Холодницького. Тепер подання щодо зняття недоторканності з фігурантів «бурштинової справи» має розглянути Регламентний комітет», — сказав співрозмовник.

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Після розгляду комітетом, питання щодо зняття недоторканності має розглянути Рада.

Раніше прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що ГПУ надасть свою відповідь після аналізу юрслужби.

Нагадаємо, депутат від «Блоку Петра Порошенка» Борислав Розенблат і депутат від «Народного фронту» Максим Поляков підозрюються в отриманні хабара за зміни в законопроектах про видобуток бурштину.