Порошенко: в найближчі кілька місяців до України приїздитимуть викосопосадовці США

Президент України Петро Порошенко заявляє, що візити високопосадовців США в Україну та укладення низки угод очікуються в найближчі 2-3 місяці.

Про це він заявив під час прес-конференції сьогодні у Вашингтоні.

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“Ми найближчим часом, протягом 2-3 місяців, чекаємо візити високопосадовців США, де будуть укладені угоди. В першу чергу, те, що мене цікавить – це є щодо оборонної співпраці, це є щодо постачання американського озброєння, співпраця в рамках військово-технічної сфери, співпраця в економічній сфері, сфері енергетики і, в тому числі, ми опрацьовували питання щодо розширення співпраці з Експортно-імпортним банком США і американською агенцією OPIC щодо підтримки інвестицій американських інвесторів в економіку України”, - сказав глава держави.

За його словами, сьогодні інтерес до української економіки значно зростає, особливо в умовах прозорої приватизації, яку зараз готує уряд і Фонд державного майна.

“Ми очікуємо участь американських інвесторів в цьому процесі”, - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко анонсує найближчим часом візит державного секретаря США Рекса Тіллерсона в Україну.