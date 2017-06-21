Порошенко анонсує візит держсекретаря США в Україну найближчим часом

Президент Петро Порошенко анонсує найближчим часом візит державного секретаря США Рекса Тіллерсона в Україну. Про це Порошенко повідомив під час прес-конференції сьогодні у Вашингтоні.

Читайте такожПорошенко і Тіллерсон обговорили більш активне залучення США до мирного процесу на Донбасі«Головний результат нашої поїздки є те, що сьогодні Україною об’єднані США. Якщо раніше говорили лише про двосторонню (двопартійну – УНІАН) підтримку в Конгресі та Сенаті США, сьогодні ми можемо твердо наголошувати це стосовно виконавчої влади США, стосовно нової президентської адміністрації», - заявив він.

«Я хочу скористатися можливістю і подякувати президенту Трампу за дуже потужну підтримку нашої держави, подякувати віце-президенту Майку Пенсу, подякувати державному секретарю Рексу Тіллерсону, якого також ми чекаємо найближчим часом в Україні, в Києві», - додав президент.

Також, за його словами, запланована низка кроків щодо посилення співпраці України та США.