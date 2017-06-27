Парубій не виключив, що Рада обговорить зміну формату АТО наступного пленарного тижня

Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає, що народні депутати наступного пленарного тижня обговорять можливість запровадження нового правового формату боротьби з Росією замість антитерористичної операції. Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав на прес-конференції.

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"Нагадаю: ідея ще перебуває на стадії обговорення", - сказав він.

Парубій нагадав, що ще на початку 2014 року, коли Росія розпочала воєнну агресію, логічним виглядало введення в державі воєнного стану, але тоді влада не пішла на це, оскільки довелося б відмовитися від проведення президентських та парламентських виборів, щоб дало б Росії привід звинувачувати українську владу у відсутності демократичних процедур та узурпації влади.

Парубій також нагадав, що навесні 2014 року було прийнято рішення про запровадження режиму антитерористичної операції, що, з одного боку, дало можливість задіяти до протидії ворогу всі силові структури, зокрема і Збройні сили, а з іншого — не відмовлятися від проведення президентських та парламентських виборів.

Він додав, що зараз пропонується інший формат, який би дав можливість ведення воєнних дій, військових операцій і водночас не зупиняв би демократичні процедури. Також розглядається можливість запровадження ефективнішого управління в зоні АТО, взаємодії між військово-цивільними адміністраціями на сході держави та Службою безпеки.

"Але хочу наголосити, що ця ідея в стадії обговорення", - сказав Парубій.

Він додав, що наступного пленарного тижня це питання може бути обговорено у парламенті. Наступний пленарний тиждень триватиме з 11 по 14 липня.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов нещодавно заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. За його словами, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими Росією, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їхнього визволення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ. Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.

14 червня президент Петро Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти. «Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 19 червня повідомив, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу може бути зареєстрований у парламенті найближчими днями. 23 червня Турчинов заявив, що закон про деокупацію Донбасу може бути прийнятий до кінця поточної сесії Верховної Ради.