Юрій Костенко: Якщо БЮТ веде ігри з Регіонами, то навіщо нам нинішня коаліція?

Нещодавно лідер Української народної партії Юрій Костенко зробив гучну заяву: УНП відкличе своїх депутатів з коаліції, якщо БЮТ не припинить вести політику подвійних стандартів. Він також назвав політичним бартером ситуацію, коли БЮТ підтримав звільнення Огризка, а ПР – “скасування виборів” до Тернопільської облради, які, проте все одно пройшли. Ми поставили декілька запитань панові Костенку.

БЮТ ПОЧАВ ПОЛІТИЧНІ ІГРИ З ПР: ОГРИЗКА ПОМІНЯВ НА “СКАСУВАННЯ ВИБОРІВ” У ТЕРНОПОЛІ

Юрію Івановичу, як Ви оцінюєте сьогоднішні події в НУ–НС? З одного боку – це партія, почесним президентом якої є Віктор Ющенко, а з другого – нинішній лідер парламентської фракції НУ–НС Микола Мартиненко каже, що вона існує “не завдяки, а всупереч Президентові”...

Я тут нічого не можу коментувати. Це інша партія. Це навіть некоректно. Я можу коментувати лише те, що стосується УНП. А щодо інших партій – то це їхні проблеми. Чому я маю цікавитися тим, що робиться в тій чи іншій партії? Ви ж мене дуже добре знаєте – я не займаюся політикою брудної білизни.

Але ж і ви сьогодні не відзначаєтеся послідовністю: спочатку даєте двох людей для коаліції, а потім кажете, що відкличете їх. З якої причини?

Коли ми давали своїх представників у коаліцію, згадайте, яка була ситуація. Позачергові вибори припинилися, тому що не було виділено коштів. Тобто нову Верховну Раду обрати люди не могли. Працювати без коаліції згідно з Конституцією Верховна Рада не може. Вона є напівлегітимною. У будь-які моменти знову може бути ця гра, яку ми спостерігали впродовж 2006 року, – з розпуском ВР, оголошенням виборів, перенесенням і таке інше. Це не робота ВР, коли депутати сидять на чемоданах і замість того, щоб думати про закони (тим більше про ті, які мають протидіяти кризі), думають, у якому списку вони можуть пройти в наступне скликання ВР.

Уряд без коаліції також нелегітимний. Він виконує обов’язки. Міністри й так погано працюють. А якщо їм сказати, що через день-два чи місяць вони мають покинути свої посади, – тим більше не працюватимуть. Держава стояла перед загрозою загального владного колапсу. І в таких умовах Українська народна партія ухвалила рішення про входження в коаліцію, делегувала своїх представників, бо інакше ситуація була б ще гірша.

Коли БЮТ знову, замість того, щоб сформувати якусь стратегію економічних перетворень чи економічної політики, чи протидії кризі, почав політичні ігри з Партією регіонів, політичний бартер – Огризка міняє на скасування виборів у Тернополі, – виникає логічне запитання: для чого ми відтворювали цю коаліцію? Щоб ділити владу на двох – БЮТ і ПР? – чи може все таки для того, щоб попрацювати для державних інтересів?

Ми попередили, якщо політичні ігрища БЮТ із Партією регіонів триватимуть, УНП розгляне питання про доцільність такої участі. Послідовність у нас якраз найвища в цьому сенсі.

БЮТ І ПР ГОТУЮТЬ ПЕРЕХІД УКРАЇНИ НА ПАРЛАМЕНТСЬКУ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Ви кажете, що БЮТ і ПР ведуть переговори. Чи володієте якоюсь конкретною інформацією?

Я не маю слідчих органів. Але з того, що подають ЗМІ, уже багато чого можна сказати. Та сама заява Лавриновича, який каже, що Партія регіонів продовжує роботу над конституційними змінами... Вони не виключають, що голосування може відбуватися разом з БЮТ щодо переходу на так звану парламентську модель державного управління. Не треба мати спеціальний підрозділ, який би стежив, котрий депутат про що каже. Це офіційна заява першого заступника голови ВР, діяча ПР, колишнього рухівця Лавриновича.

І бютівець Портнов постійно каже, що БЮТ розглядає можливість спільної співпраці з ПР, і багато інших.

Ви були засудили так зване скасування виборів у Тернополі. На що ви там розраховували?

А ми пропонували: давайте не проводити вибори (їх спочатку БЮТ пропонував), а приведемо до присяги 10 депутатів Тернопільської облради, які замінили тих нашоукраїнців, котрі переметнулися до БЮТ, тому вони не дають раді працювати й ухвалювати рішення. Півтора року облрада не приймає жодного рішення. Використавши всі можливості для вирішення цього питання в стінах облради, ми підтримали рішення ВР про позачергові вибори. І взяли активну участь у цих виборах.

БЮТ провалюється на виборах. Але мова не про те, хто скільки набере, а щоб дати можливість тернопільській громаді мати свій представницький орган, який уже так довго не працює.

ЗА ПРЕЗИДЕНТА ЮЩЕНКА ВСІ ПРАВІ ПАРТІЇ САМОЛІКВІДУВАЛИСЯ

Чи не боїтеся, що електорат НУ–НС розтягнуть на шматки – УНП, Рух, В’ячеслав Кириленко і чи не вбачаєте можливості союзу з останнім?

Питання на питання: а коли наш рухівський електорат шматували й перебирали БЮТ і “Наша Україна”? Цих питань чомусь не стояло...

Чого мені боятися? Я нічого не боюсь і ніколи не боявся (я кажу про політику). Бо все своє політичне життя працював і працюю в інтересах держави. А щодо тих політичних експериментів, так званих мегапроектів – вони в мене завжди викликали неприйняття. У 2005 році саме на цьому ґрунті я відійшов від пропозиції Віктора Ющенка щодо формування його так званої політичної сили НУ–НС, я тоді ще казав, що це нічого не дасть доброго. Тому що треба не проекти будувати, а формувати в Україні потужні ідеологічні партії, і новообраний Президент міг це зробити через об’єднання тих правих партій, які були у блоці Віктора Ющенка "Наша Україна”. Якби за таким принципом утворювалася та політична сила, то я можу на 100% гарантувати: сьогодні це була б потужна правоцентристська партія, яка б не залежала від того, чи Ющенко Президент, чи не Президент, а працювала б в українській політиці.

Створюють проекти, які мають на меті лише захоплення влади, а не реалізацію політичної програми, а потім усі шукають крайнього – хто ж винуватий у ситуації, яку сьогодні переживає наша держава.

Я не переживаю, що НУ–НС втрачає електоральну підтримку. Це й не дивно. Тому що це не політична партія. Вона безідеологічна. Був Безсмертний головою партії – він проповідував якусь там теорію лібералізму. Прийшов рухівець Кириленко – почав займати більш праву позицію. Але політична партія, тим більше ідеологічна, завжди керується ідеєю, програмою, а не тим, хто на її чолі стоїть: чи Іван чи Петро, – і бігає та партія від лівих до правих. Так у європейській політиці не буває.

Усі кажуть, що двопартійна система небезпечна для України – вона лише поглибить нинішній розкол. А хіба не є обманом виборців така велика кількість партій? В Америці, теж далеко не однорідній країні, двопартійна система чудово працює...

В Америці дві мегапартії. Але Америка – це не типова для Європи ситуація. Хоча б тому, що США будувалися не на національній основі, не на національних традиціях, а на тлі міграційних процесів.

Тепер щодо Європи. А ми все ж таки європейська держава і маємо дивитися на європейські традиції, у тому числі й політичного будівництва... У Європі, як правило, у представницькі органи влади потрапляє від 5 до 10–12 партій. А буває більше. Європейські партії – дуже чітке відображення соціальних, ментальних інтересів суспільства. Тому є партії праві, ліберальні, ліві, лівоцентристські і т.д. Це не просто партія, це частина суспільного інтересу, яка концентрується й виформовується в програмі тієї чи іншої політичної, ідеологічної сили. Тому європейська модель демократії для України має бути приоритетною. На минулих парламентських виборах у Німеччині брали участь 70 політичних партій. Набагато більше, ніж в Україні (у нас було 40). А зараз у нас немає на правому фланзі, окрім УНП, реальних сил. Я днями був у Харкові й Полтаві, зараз їду в Західну Україну. І на кожній публічній зустрічі, прес-конференції я запитую: “Які у вас тут партії національного спрямування?” Зараз називають тільки УНП і “Свободу”, і то лише в Західній Україні, інших партій немає.

За Президента Ющенка всі праві партії самоліквідувалися. Зараз пора відновлювати ту політичну силу, з чого починалася Україна. Я маю на увазі УНП, яка бере свій родовід з Народного руху. Те, що в нас на папері зареєстровано в Мін’юсті, не означає, що партії живуть. Де ті численні партії? Немає.

Я поки дуже оптимістично сприймаю те, що відбувається принаймні в плані партійного будівництва. Мегапроекти закінчилися. Віра у вождів у людей закінчується. Залишаються політичні партії. Це ми бачимо на тернопільських виборах...

В.О. МІНІСТРА ФІНАНСІВ ДИВИТЬСЯ В РОТ ПРЕМ’ЄРУ, АБИ ЗАЛИШИТИСЯ НА ПОСАДІ

Як може змінити політичну карту України нинішня криза?

Криза важка – політична, економічна, соціальна. Але з іншого боку, саме під час кризи найбільшою мірою формується щось нове: нове політичні сили, нові погляди, нові перспективи. У цьому сенсі, думаю, криза призведе до суттєвого оновлення українського політикуму й можливості його формувати на основі національних інтересів, а не чиїхось особистих інтересів чи бізнес-проектів.

Чи вірите Ви, що уряд буде переформатований?

Якщо Юлія Тимошенко не зробить серйозні кадрові зміни у фінансово-економічному блоці, в енергетичному блоці, то діяльність цього уряду лише посилюватиме кризові явища в Україні... Якщо Тимошенко думає лише про кадрові маніпуляції (як це відбулося з Огризком) щодо інших міністерств і замість потужного міністра фінансів буде перший заступник міністра фінансів, який має зовсім інший рівень, який не формує політику, а дивиться в рот прем’єру, щоб залишитися на своїй посаді, – цей уряд дуже швидко піде у відставку.

Наведу найсвіжіший приклад з Полтавщини, де я був днями. Державне підприємство, яке видобуває український газ, продає його по 360 гривень за тисячу кубічних метрів. І це державне підприємство не може сьогодні отримати ліцензію на продовження робіт, бо Міністерство екології, яке має її видати чотири місяці, блокує поновлення ліцензії... Виникає запитання: чого це так відбувається і що це за уряд, який, з одного боку, збирає кошти, аби збалансувати бюджет, зокрема й через величезні перевитрати за забезпечення теплом, електроенергією, а рідний український газ, український товар не виробляється через політичні ігри. Чому так відбувається? Тому що хочуть ці свердловини передати в приватні руки, а потім приватний господар уже продаватиме газ не по 360 гривень, а по 360 доларів. Корупція в чистому вигляді! Що це за політика?

Я звертав і звертаю увагу Тимошенко на те, що 40% російського газу для енергозабезпечення України, тим більше газу за світовими цінами, – це розкіш, яка непідсильна навіть США, не те що Україні. Тому треба переорієнтовуватися на національні природні ресурси, насамперед на вугілля. Саме тому ми запропонували, щоб Міністерство вугільної промисловості очолив прекрасний фахівець і організатор – пан Клименко. Він починав трудову діяльність у шахті й дуже багато років там працював. Працював у Донецькій обласній адміністрації на посаді заступника. Чудово знає проблеми вугільної та енергетичної галузі.

Об’єднання шахти, що видобуває енергетичне вугілля, безпосередньо з тепловою станцією, яка це вугілля спалює (а не як сьогодні спалюють російський газ) у теплових електростанціях, – це колосальна економія газу. А отже, колосальна економія державних ресурсів, які можна спрямовувати і на розвиток виробництва, і на розв’язання економічних та соціальних проблем.

Якщо не буде серйозних кадрових ротацій в уряді, то те, що сьогодні робить уряд, обов’язково призведе до банкрутства – економічного, соціального, а значить – і до відставки уряду. Або коаліція повинна піти на серйозні кадрові зімни, особливо в тих ключових напрямках, від яких залежить загалом функціонування економіки, або ця коаліція є неспроможною, тому немає сенсу підтримувати її на папері.

Розмовляла Анна Ященко