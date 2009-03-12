Мартиненко: Наша Україна існує не завдяки, а всупереч Ющенку

Голова парламентської фракції блоку „Наша Україна - Народна самооборона”, лідер Київської міської організації НСНУ Микола МАРТИНЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА заборонити клеркам свого Секретаріату коментувати внутрішні справи НСНУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови фракції НУ-НС у Верховній Раді.

“ЮЩЕНКО не повинен доручати клеркам свого Секретаріату коментувати внутрішні питання «Народного Союзу Наша Україна». У Секретаріату Президента є своя партія, „Єдиний центр”, тому чиновникам з Банкової слід коментувати саме її проблеми”, - сказав М.МАРТИНЕНКО, коментуючи заклик до нього заступника глави СП Андрія КИСЛИНСЬКОГО вийти з НСНУ і скласти депутатський мандат.

„Вікторе Андрійовичу, я усвідомлюю, що без вашої вказівки дрібний клерк не посмів би видати заяву стосовно НСНУ. Тому по суті заяви відповідаю особисто вам як лідеру НСНУ і Президенту України. Ви марно робите свої заклики щодо виходу і складення. З таким же успіхом колишній член КПРС ЮЩЕНКО міг би вимагати вийти з Компартії її лідера Петра СИМОНЕНКА через те, що він вимагає імпічменту Президента”, - заявив М.МАРТИНЕНКО.

На переконання М.МАРТИНЕНКА, партія „Народний Союз Наша Україна” сьогодні існує “не завдяки, а всупереч” В.ЮЩЕНКУ.

“Лідер партії занедбав її і кинув напризволяще. Ніякого зв’язку і спілкування з місцевими організаціями, затримки із фінансуванням, навіть у центральному офісі невиплата зарплат за 4-5 місяців, відключення тепла і електрики за несплату комунальних платежів. Дуже схоже, що партію з демократичними традиціями свідомо розвалюють. А залишки прагнуть поставити на коліна і створити протиприродний гібрид з „Єдиним Центром”, - зазначив глава парламентської фракції НУ-НС.

„Я ще раз повторюю – Вікторе Андрійовичу, лише вийшовши з партії, ви дасте їй шанс на відновлення та розвиток”, - закликав голова Київського осередку НСНУ.

Що стосується результатів НСНУ на останніх виборах до Київради, то М.МАРТИНЕНКО висловив думку, “глава держави підтримував на них не свою політичну силу, а правлячий у столиці блок, і зробив усе, щоб НСНУ не пройшла до Київради”.

„Якщо ж керуватися вашою логікою щодо відсотків, то Президенту ЮЩЕНКУ слід негайно подати у відставку. Адже його рейтинг, який колись складав понад 50%, нині „з’їхав” до 3%. І при продовженні подібних дій та заяв взагалі стане від’ємним”, - завершив свою думку М.МАРТИНЕНКО.