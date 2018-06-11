Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов: "У відповідності до конвенцій Ради Європи, Росія зобов'язана надавати [Нідерландам] взаємну правову допомогу у кримінальних справах"

Результати розслідування катастрофи Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, яка сталася 17 липня 2014 року над окупованою проросійськими бойовиками територією Донецької області, були офіційно оприлюднені Міжнародною слідчою групою 28 вересня 2016 року. Слідчими було встановлено, що літак збито зенітно-ракетною установкою «Бук», доставленою на Донбас з території Росії, а причетними до цього злочину є 120 осіб.

Втім, у Кремлі на це заявили, що звіт не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих назвали «попередніми». Ба більше, в Росії вважають, що ініціатива країн, правоохоронні органи яких беруть участь у Спільній групі з розслідування збиття літака, про необхідність створення міжнародного трибуналу для розгляду справи МН17, є втручанням у внутрішні справи Російської Федерації. І не дивно, що рішення про його створення Росія блокує.

Саме тому міжнародній спільноті довелось шукати інші шляхи для покарання винних у катастрофі, яка забрала життя 298 людей. 5 липня уряд Нідерландів заявив, що їх судитимуть в Нідерландах, відповідно до місцевого законодавства.

УНІАН поспілкувався з надзвичайним і повноважним послом України в Королівстві Нідерланди Всеволодом Ченцовим, як країни-учасниці Міжнародної слідчої групи дійшли згоди і чому прийняли таке рішення, чи зможе щось примусити Росію співпрацювати у рамках кримінального провадження, та навіщо Україні укладати з Нідерландами спеціальну угоду про передачу судових повноважень у цій справі.

Чому країни, які залучені до розслідування справи про збиття МН17, відмовилися від ідеї створити міжнародний трибунал?

Дійсно, найбільш ефективним методом притягнення до відповідальності винних у злочині міг бути трибунал, створений відповідно до резолюції Ради безпеки ООН на підставі частини VII Статуту ООН. Але у 2015 році Росія заблокувала рішення про його створення.

Тому держави, правоохоронні органи яких беруть участь у Спільній групі з розслідування збиття літака - Україна, Нідерланди, Австралія, Бельгія та Малайзія - сконцентрувалися на двох опціях. Це - створення трибуналу на основі міждержавної угоди п'яти країн або передача справи до національної юрисдикції конкретної країни.

Мушу сказати, що обидві опції мали свої переваги та недоліки. Після ретельного аналізу вибір було здійснено на користь переслідування винних за збиття літака в рамках правової системи Нідерландів.

Чому було обрано Нідерланди, а не Україну, на території якої було скоєно цей злочин?

Основними перевагами такого варіанту були наявність стабільного кримінального законодавства та системи правосуддя, готовність нідерландської сторони забезпечити належний судовий розгляд і, що не менш важливо, наявність в інших держав, в тому числі, у Росії, міжнародно-правових зобов'язань. Мова йде, зокрема, про те, що у відповідності до конвенцій Ради Європи, Росія зобов’язана надавати взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Беручи до уваги позицію РФ з проблематики МН17, можна передбачити, що така взаємодія буде, м'яко кажучи, непростою. Тим не менше, необхідні правові рамки для такої співпраці існують, і все буде залежати від наявності політичної волі з боку РФ.

Крім того, важливо максимально деполітизувати майбутній судовий процес, уникнути навіть гіпотетичних звинувачень у необ'єктивності.

Також слід враховувати, що серед жертв катастрофи громадяни Нідерландів становлять переважну більшість - з 298 загиблих 193 були нідерландцями. Таким чином, буде значно спрощено участь рідних та близьких загиблих у процесі. До того ж, судовий розгляд справи на національному рівні триватиме менше часу, аніж її розгляд міжнародним трибуналом.

В листі міністрів юстиції та закордонних справ до нідерландського парламенту йдеться про двосторонню угоду між Нідерландами та України. Про що саме мова, і коли така угода може бути укладена?

Дійсно, передача справи до суду в Нідерландах передбачає укладення угоди між Києвом та Гаагою про передачу відповідних судових проваджень, підписання якої відбудеться найближчим часом.

Угода буде базуватися на багатосторонніх інструментах, що регулюють питання правової допомоги у кримінальних справах. Водночас, вона буде передбачати практичні аспекти передачі кримінального провадження, які не врегульовано ані національним законодавством країн, ані міжнародними договорами, сторонами яких вони є. Саме в цьому полягає її мета.

Україна з самого початку плідно взаємодіє з Нідерландами в рамках роботи слідчої групи, що неодноразово відзначалося нідерландською стороною, і робитиме це далі, в тому числі, в рамках майбутньої двосторонньої Угоди.

На міжнародному рівні Україна разом із залученими країнами продовжить використовувати усі доречні міжнародні майданчики для підтримки міжнародної спільноти на завершальних стадіях слідства та судових проваджень. До речі, сьогодні Нідерланди від імені усіх причетних до розслідування країн поінформували Раду Безпеку ООН про ухвалене рішення про механізм судового переслідування, та звернулися з проханням надавати сприяння слідству, як це передбачено резолюцією Ради Безпеки ООН №2166 від 21 липня 2014 року.

Чи є зв'язок між майбутніми провадженнями в голландському суді у справі МН17 та позовом України в Міжнародному Суді ООН до РФ?

Ці судові процеси «тематично» пов'язані між собою, проте у першому випадку йдеться про переслідування фізичних осіб, причетних до збиття МН17, а у другому — відповідальність РФ як держави за порушення своїх зобов'язань відповідно до Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Як відомо, збиття МН17 кваліфіковано правоохоронними органами України як теракт.

Яким може бути наступний крок у цій справі? Коли такий суд може розпочатись?

Наразі Спільна група з розслідування завершує підготовку доказової бази з метою пред'явлення обвинувачення. У даному випадку принципову важливість матиме якість матеріалів, які прокуратура Нідерландів представить на розгляд суду. Водночас, є підстави сподіватися, ще це відбудеться протягом найближчих кількох місяців.

Ірина Сомер