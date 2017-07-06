РНБО 10 липня планує розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу – джерело

У понеділок, 10 липня відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України, на якому планується розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

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Як сказав співрозмовник агентства, засідання РНБО відбудеться під головуванням президента України Петра Порошенка та заплановане на 10 липня, близько 16.00, проте в розкладі ще можливі зміни.

За його словами, у разі схвалення проекту закону на засіданні РНБО його передадуть президенту для внесення до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олександр Турчинов нещодавно заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

За його словами, необхідно не просто визнати окремі райони Луганської і Донецької областей окупованими Росією, а й чітко на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їхнього визволення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права використовувати Збройні сили України й інші військові формування проти агресії РФ.

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Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, зокрема й військово-цивільними адміністраціями.

14 червня президент Петро Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти. «Якщо ми скасуємо АТО і водночас не надамо військовим право діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною», - сказав Порошенко.

20 червня Порошенко за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що цей законопроект буде представлений міжнародним партнерам України.